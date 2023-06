Liverpool s'attache les services d'Alexis Mac Allister, champion du monde avec l'Argentine

Vainqueur de la Coupe du monde en décembre dernier avec l'Argentine, il a été avec 10 buts l'un des acteurs majeurs de la campagne des Seagulls en Premier League, qui ont terminé 6e cette saison.



"Cette saison a été fantastique pour moi, avec la Coupe du monde et ce que nous avons fait avec Brighton", a réagi le joueur de 24 ans. "Mais il est maintenant temps de penser à Liverpool, et d'essayer d'être un meilleur joueur et une meilleure personne chaque jour."



L'ancien coéquipier de Leandro Trossard rejoint une équipe qui reste sur une saison décevante. Cinquièmes du défunt championnat et donc privés de Ligue des Champions, Klopp et ses joueurs devront rebondir.