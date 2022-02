Liverpool remporte la finale de League Cup aux tirs au but face à Chelsea, erreur fatale pour le gardien Kepa

Liverpool a remporté la finale de League Cup (EFL Cup) face à Chelsea au terme d'une séance de tirs au but haletante (11-10). Monté à quelques minutes de la fin de la prolongation, le gardien Kepa Arrizabalaga a manqué le tir au but décisif alors que tous les joueurs de champ et le gardien adverse Kelleher avaient réussi le sans faute. Quel dénouement cruel pour le portier espagnol.

Les 90 premières minutes et la prolongation avaient notamment été marquées par trois buts annulés, 1 du côté de Liverpool et deux du côté de Chelsea dont un sur un but de Romelu Lukaku. Le Diable rouge n'était pas titulaire mais est monté au jeu à la 74e minute pour une bonne entrée sur la pelouse. Divock Origi est lui aussi monté en cours de match. Malgré la pression, les deux Belges n'ont pas tremblé lors de la séance de tirs au but qui a finalement récompensé les Reds.