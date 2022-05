Liverpool - Real Madrid, nouvel épisode de la rivalité et de la suprématie anglo-espagnole

Onze éditions de la Ligue des champions (et de son ancêtre, la Coupe d'Europe des clubs champions) ont accouché d'une finale n'impliquant que des clubs anglais ou bien espagnols.

Outre les duels fratricides, comme le Manchester City - Chelsea de 2021 ou les deux succès du Real Madrid contre l'Atlético en 2014 et 2016, quelques finales anglo-espagnoles ont marqué l'histoire de la C1.

Mis à part les deux affiches Liverpool - Real, la rivalité entre Barcelone et Manchester United a tourné à l'avantage des Catalans par deux fois, en 2009 (2-0) et 2011 (3-1), avec un but de Lionel Messi dans chacune de ces deux finales.

Le Barça avait déjà écoeuré l'Angleterre quelques années auparavant, avec sa victoire devant Arsenal (2-1), en 2006.