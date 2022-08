Liverpool piégé à domicile par Crystal Palace, Darwin Nunez exclu pour un coup de tête

Suite et fin ce lundi soir de la deuxième journée de Premier League, le championnat d’Angleterre de football. Liverpool a été piégé à domicile par Crystal Palace (1-1). Darwin Nunez, nouvel attaquant des Reds, a été exclu suite à un coup de tête sur un adversaire.

Le déroutant Zaha lance les hostilités dans cette rencontre. Sur un contre éclair à la 32e minute de jeu, le droitier surprend le portier Alisson Becker.

Les Reds sont lancés dans une course poursuite, mais vont perdre leur avant-centre Darwin Nunez à la 57e. Provoqué par un défenseur de Palace, il se retourne et lui assène un coup de tête. Il obtient la carte rouge directement et peut filer prendre sa douche.