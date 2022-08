Liverpool patine, Arsenal et Tottenham intriguent, qui est le vrai rival de Manchester City ?

Considéré par beaucoup comme le troisième larron, Chelsea a vécu un été très agité. Exit Lukaku, Rüdiger, Christensen et Werner. Arrivées de Sterling, Cucurella et Koulibaly. Et ce n’est peut-être pas fini. Marcos Alonso serait à deux doigts de rejoindre le Barça alors que les Blues font le forcing pour récupérer Wesley Fofana à Leicester. Avec potentiellement quatre changements dans le onze de base, il va falloir trouver des automatismes.

Sans un grand attaquant de formation devant, Chelsea pourrait également être confronté à un vrai problème cette saison même si c’était déjà une habitude la saison dernière. À la recherche d’un nouveau titre depuis 2017, le club londonien a les capacités de frapper un grand coup, sa victoire en Ligue des champions il y a un an et demi l’a prouvé. Pourtant, il manque tout de même quelque chose pour être au niveau de Manchester City. Les Blues n’ont d’ailleurs pas non plus réussi à finir deuxième depuis leur dernier titre. Signe, tout de même, qu’il faudra frapper fort pour voir le public de Stamford Bridge assister à un nouveau couronnement.