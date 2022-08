Liverpool ne fait pas dans la dentelle et enfile neuf perles face à Bournemouth, record égalé en Premier League

Liverpool a égalé le record du plus large succès en Premier League, pour sa première victoire de la saison, samedi lors de la 4e journée, en atomisant le promu Bournemouth (9-0), notamment grâce à un doublé de Roberto Firmino.Un autre doublé de Luis Diaz, des buts de Harvey Elliott, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Fabio Carvalho et un contre son camp de Chris Mepham permettent aux Reds de se hisser provisoirement à la 8e place avec 5 points en 4 matches. Mais aussi et surtout de se refaire une santé et un moral!

Bournemouth, remonté de Championship cet été où il avait été relégué en 2021, sort d'une série absolument abominable de trois rencontres où il a pris 16 buts contre City (0-4), Arsenal (0-3) puis les Reds.

Il s'agit du 4e match du championnat anglais qui se termine sur ce score depuis la création de la Premier League en 1992, dont 3 fois sur les 3 dernières années.

Manchester United avait été le premier à infliger une telle humiliation, face à Ipswich, en 1995, avec un quintuplé de Andy Cole.

Les Red Devils avaient récidivé en février 2021 contre Southampton, avec huit buteurs différents, le Français Anthony Martial s'offrant un doublé.

Southampton a le triste honneur d'apparaître deux fois dans cette liste, puisque le club avait subi une déroute similaire tout juste 15 mois plus tôt à domicile, contre Leicester, Ayoze Perez et Jamie Vardy s'en donnant à coeur joie avec un triplé chacun.

Le record du match le plus prolifique reste cependant la propriété de Portsmouth-Reading en septembre 2007 avec 11 buts (7-4).