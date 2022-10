Liverpool - Manchester City : les Reds pourront-ils stopper les Cityzens ? (Direct commenté 17h30)

C’est le choc de la onzième journée de Premier League. Dimanche, Liverpool affronte Manchester City et Kevin De Bruyne sur le coup de 17h30. Cette rencontre est à suivre en direct commenté.

Étonnamment largués en championnat, les Reds n’ont déjà plus le droit à l’erreur s’ils veulent accrocher le top 4 en fin de saison. Avec un bilan de 2 victoires, 4 partages et 2 défaites après huit matches disputés, Liverpool ne pointe qu’à la 10e place de Premier League à 14 points du leader Arsenal et à 13 points de Manchester City, deuxième. La tâche sera d’autant plus compliquée que Luis Diaz (out jusqu’au mois de décembre), Joel Matip et Alexander-Arnold sont d’ores et déjà forfaits pour affronter les Sky Blues.

De leur côté, les Cityzens, portés par un grand Kevin De Bruyne (9 assists en championnat) et un Erling Haaland "mutanesque" respirent la forme. C’est bien simple, Manchester City n’a plus connu la défaite depuis le 30 juillet dernier lors du Community Shield face à, tiens, tiens,… Liverpool (3-1).