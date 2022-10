Liverpool inflige à Manchester City sa 1ere défaite cette saison au terme d’un match passionnant

C’était le choc de la onzième journée de Premier League. Liverpool a battu le Manchester City de Kevin De Bruyne en début de soirée ce dimanche. Les Reds l’ont emporté par le plus petit écart grâce à un but de Mohamed Salah, servi lumineusement par son propre gardien Alisson Becker, à l’assist donc. Un goal inscrit à la 76e minute, le seul d’un match très intense et vraiment passionnant. Il s’agit de la toute première défaite des Skyblues en Premier League cette saison.

Au classement, cette victoire permet à Arsenal de prendre un peu plus le large avec 27 points, City cale à 17, Liverpool remonte en dixième position avec treize unités et se donne un peu d’air.