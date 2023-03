Liverpool humilie Manchester United qui subit une défaite historique, 7-0 (VIDEOS)

Le deuxième acte est à sens unique. Une démonstration des hommes de Jurgen Klopp. Au retour des vestiaires Nunez fait 2-0, à la 50e c’est déjà 3-0 avec un doublé de Gakpo.

Liverpool survolté continue à presser. Les Reds sont loin d’être rassasiés… les actions fusent et Salah plante la quatrième rose rouge de la soirée à la 66e. United est au tapis… Liverpool est sur son petit nuage. Nunez marque le 5e but à la 76e. Après le doublé de Gakpo et de Nunez c’est Salah qui réalise le sien. Mohamed Salah célèbre son 129 but avec les Reds en Premier League, il a égale, puis dépasse le légendaire Robbie Fowler.

Et ce n’est pas encore fini… United complètement démobilisé, prend l’eau de toutes parts. Firmino achève les Mancuniens, avec un 7e but à la 89e minute.

Score final 7-0, Anfield exulte… United a touché le fond, reste à voir comme ManU arrivera à se relever, après une telle humiliation.

Avec ce triomphe, les Reds prennent la 5e place à Newcastle avec 42 points contre 41, et reviennent à trois longueurs de Tottenham, 4e et dernier qualifié virtuel pour la C1, alors que United, qui n'avait plus perdu 7-0 depuis 1931, reste solidement accroché à la 3e place avec 49 unités.