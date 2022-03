'C’est en 2013 que Tristan Driessens (Belgique) et Michalis Kouloumis (Chypre) se rencontrent lors d’un séjour à Venise, où ils font partie d’un ensemble dirigé par Kudsi Erguner. Huit ans après, leurs chemins se croisent à nouveau, lorsque Tristan invite le violoniste à participer à son nouveau collectif Toasaves, qui explore les liens entre la musique orientale et la chanson médiévale flamande. De cette expérience naît l’envie de collaborer plus étroitement afin d'approfondir leurs affinités. Les deux musiciens sont considérés comme des jeunes maîtres dans le domaine de la musique classique ottomane, bien qu'ils ne soient pas nés dans cette tradition. De plus, ils ont en commun d’être guidés par une volonté insatiable d’explorer constamment de nouveaux horizons. De ce fait, leurs univers respectifs se caractérisent par une remarquable polyvalence musicale.

Pour ce concert, Tristan Driessens et Michalis Kouloumis prennent comme point de départ leur amour commun pour le makam d'Istanbul et toutes les variantes qui en découlent. Ils proposent un répertoire constitué d’oeuvres traditionnelles et de nouvelles compositions inspirées par la large palette de traditions d'Orient qu’ils ont étudiées tout au long de leurs parcours : le makam ottoman, mais aussi les musiques folkloriques de Grèce et de Chypres et le dastgah iranien. Toutes ces influences fournissent la base d'un riche idiome que l’on appelle la ‘musique modale contemporaine’.

Tristan Driessens et Michalis Kouloumis seront assistés par le percussionniste allemand Ruven Ruppik, apprécié largement comme étant l’un des grands maîtres de la percussion orientale de sa génération.'