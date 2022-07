Live sur Classic 21 : "In The City Of Light" de Simple Minds en 1987

Ce vendredi 15 juillet, entre 9 et 10h, Classic 21 vous propose de revivre les meilleurs moments du Live in the City of Light, le concert de Simple Minds.

Live In The City Of Light est le premier album live du groupe de rock écossais sorti en mai 1987 pour couronner la tournée mondiale Once Upon a Time.

Il a été enregistré en août 1986, principalement au Zénith de Paris, d’où il tire son nom, Ville de Lumière. Seul le morceau "Someone, Somewhere In Summertime" est issu du concert d’octobre 1986 de Sydney.