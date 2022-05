Jeudi 9 juin : Belem LIVE @ Centre Culturel de Huy

Réservez votre place ici dès le 27/5 ►

Le temps d'un LIVE exclusif, la formation Belem, composée de la violoncelliste Kathy Adam et de l'accordéoniste diatonique Didier Laloy, se reforme ! Un LIVE éphémère et unique, une heure spéciale qui nous permettra d'enfin enregistrer le duo et de les diffuser en direct sur l'antenne de Le Première...

En direct et en public depuis le Centre Culturel de Huy !