Live Nation lance un programme de soutien aux artistes, sous l'impulsion de Willie Nelson

Live Nation a lancé "On The Road Again", un nouveau programme créé avec le légendaire Willie Nelson pour soutenir les artistes et leurs équipes.

Les artistes en développement qui jouent dans les clubs sont l’épine dorsale de la musique live. Presque tous les artistes jouent dans des clubs à un moment ou à un autre de leur carrière. Selon le palmarès de la musique live établi par Pollstar, il existe 4 000 salles aux États-Unis et les petites salles accueillent environ 70% de tous les spectacles chaque année.

Ces artistes qui travaillent dur sont les plus touchés par l’augmentation et la fluctuation des coûts des tournées. Alors que l’industrie musicale connaît une croissance sans précédent, Live Nation souhaite faire davantage pour aider les carrières musicales de ces artistes talentueux, ainsi que les équipes qui travaillent dur derrière le rideau.

"Les tournées sont importantes pour les artistes, alors tout ce qu’il est possible d’offrir comme aide doit être fait. Ce programme aura un impact sur des milliers d’artistes cette année et contribuera à rendre les tournées un peu plus faciles", a déclaré Willie Nelson, qui a généreusement offert son célèbre tube "On The Road Again" comme hymne pour le programme.

Jusqu’à la fin de l’année, "On The Road Again" devrait générer des dizaines de millions de dollars de revenus supplémentaires pour les artistes et les équipes des clubs.

Tous les clubs de Live Nation investissent dans le développement des artistes en offrant 1 500 dollars en espèces pour l’essence et le voyage par spectacle à toutes les têtes d’affiche et aux artistes de soutien, en plus de la rémunération des prestations nocturnes. En outre, ces clubs ne factureront pas de frais de vente de merchandising, l’art et la culture étant des éléments essentiels de l’identité culturelle des artistes.

Live Nation souhaite également rendre hommage à tous les héros méconnus qui travaillent dans les coulisses nuit après nuit pour permettre à ces spectacles d’avoir lieu, avec plus de travail et moins de gloire que la plupart des entreprises. "On The Road Again" offre des primes financières aux promoteurs locaux qui aident à l’exécution des spectacles, aux représentants de tournée qui vivent leur vie dans un bus, ainsi qu’aux membres de l’équipe des salles qui ont travaillé plus de 500 heures en 2023.