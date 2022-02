LIVE | Le plein d'énergie positive avec Rumbaristas et leur univers festif et éclectique

Pour réchauffer ce début 2022, Le Monde est un Village vous invite à rejoindre en LIVE la formation Rumbaristas! Autour du chanteur-guitariste Willy Fuego (Amparo Sánchez), Thomas Morzewski (Orchestre International du Vetex), Roel Poriau (Antwerp Gipsy Ska Orchestra, Think of One), Tomas De Smet (Think of One) et Nele Paelinck nous emmènent dans leur univers, mélange festif de styles musicaux aux couleurs variées, mêlant sonorités latino-américaines à la fougue des Balkans. Avec en primeur les titres d'un nouvel album à sortir très prochainement! Bienvenue pour un moment vivant et chaleureux, en direct et en public depuis La Brasserie Sauvenière à Liège !