LIVE | Le plein d'énergie positive avec Rumbaristas

Un LIVE vivant et chaleureux, en direct et en public depuis La Brasserie Sauvenière à Liège ! Invitée par Le Monde est un Village, la formation Rumbaristas a partagé généreusement ses bonnes ondes avec le public liégeois et les auditeurs de La Première ! Autour du chanteur-guitariste catalan Willy Fuego (Amparo Sánchez), Thomas Morzewski (Orchestre International du Vetex), Roel Poriau (Antwerp Gipsy Ska Orchestra, Think of One), Tomas De Smet et Nele Paelinck nous ont proposé notamment de nouveaux titres à paraître prochainement sur un nouvel album...