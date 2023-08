LIVE | Le Monde est un Village fait la fête au wallon et à la Wallonie !

À l’occasion des Fêtes de Wallonie, Le Monde est un Village met à l’honneur la langue et la musique wallonne à l'occasion d'un double LIVE à La Nef de Namur, en compagnie d'artistes largement et légitimement représentatifs d’une proximité avec la culture wallonne et ses publics.

Un LIVE spécial en deux parties, de 20h à 23h.

Avec quatre formations : Le duo La Crapaude, composé des deux chanteuses passionnées Caroline Durieux et Pascale Sepulchre, Trio 14 de Thibault Debehogne (guitare et banjo), Simon Wolfs (violon) et Julien Maréchal (violon et violon à pavillon), le trio de Rémi Decker, Marc Malempré et Benjamin Macke entre cornemuse, accordéon, violon et guitare, et enfin le saxophoniste et joueur de cornemuses Pieterjan Van Kerckhoven accompagné du percussionniste Gielis Cautaers et du guitariste Thibault Debehogne

Les expressions wallonnes seront multiples et variées, respectueuses des racines et largement ancrées dans le monde contemporain lors de cette soirée du jeudi 7 septembre avec deux LIVE vivants et vibrants. Une soirée insolite, prometteuse et revigorante avec des incursions dans le passé, le présent et sans aucun doute dans le futur d’une Wallonie en mouvement !