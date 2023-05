LIVE | Le groupe belgo-brésilien Anavantou! fête son retour sur scène avec Le Monde est un Village et les Grignoux

Dix ans pour Anavantou!... et des retrouvailles !

"Anavantou! est l’un des groupe les plus enthousiasmants de la nouvelle vague du forró brésilien. Cette musique très populaire du Nord-Est du Brésil est issue de la rencontre surprenante des rythmes afro-brésiliens et du folk européen.

Reprenant dans la bonne humeur le flambeau de cette tradition festive, Anavantou! se distingue par sa sonorité contemporaine et son énergie contagieuse. A l’image de cette musique métisse, les 9 musiciens de ce groupe belgo-brésilien allient à merveille la folie exubérante du forró à l’esprit surréaliste pour offrir un cocktail détonant et explosif.

Le nom " Anavantou! " vient de l’adaptation brésilienne de l’expression " En avant toute ! " héritée de la colonisation française dans le Nord du Brésil. C’est l’expression utilisée pour diriger les danses en quadrilles des bals forró. Fidèle à son nom, le groupe Anavantou! invite irrésistiblement à danser dans un climat ludique et chaleureux.

Leur premier album " Brincantes " rassemble des compositions originales et quelques reprises du riche répertoire traditionnel et a été présenté sur de nombreuses scènes et festivals au Brésil et en Europe. Après une interruption forcée, le groupe célèbre ses retrouvailles et surtout les 10 ans d'existence et de création du groupe ! Des concerts sont annoncés... et le single "Tronco de Marrão" sort le 26 mai sur les plateformes numériques !"

