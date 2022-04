LIVE | La proposition enthousiaste et voyageuse d'Ostara / Jeunes Talents de l'IMEP

" OSTARA, c'est un accordéon, une harpe, du rythme, du chant... et un voyage musical. Tout commence sur les bancs de l’école, quand Mathilde Dedeurwaerdere et Luna Limage se lient d’amitié et se découvrent une passion commune pour la musique folk. En février 2017 à l’occasion d’un concert organisé à Wavre, elles créent un duo en deux semaines ! Les deux complices se produisent régulièrement dans des salons et évènements privés et intègrent l'Institut Royal Supérieur de musique et de pédagogie de Namur (IMEP) où elles étudient leurs instruments respectifs. En 2018, David Tabury, étudiant à l'IMEP dans la classe de percussions, vient compléter la formation pour former le Trio OSTARA. À partir de là, le trio enchaine les concerts, soirées privées, cabarets notamment à Bruxelles, Liège, Namur, Dinant, Courtrai, Knokke, Ottignies, Louvain-la-Neuve, Court-St-Etienne, ... il est également invité à jouer en tête d'affiche du festival Accordé'Opale à Berck-sur-mer (France). En 2021, Ostara perfectionne son répertoire, intègre la classe de musique de chambre de l'Imep et participe au concours "génération classique" organisé par les festivals de Wallonie. Le trio accède à la finale qui aura lieu le samedi 27 novembre au Palais des Beaux arts de Charleroi. Le début d'une belle histoire à suivre donc...

​​OSTARA vous propose une musique qui puise ses influences dans la musique du monde, que ce soit les Balkans, la Scandinavie, l’Amérique du Sud, la musique orientale ou encore médiévale. Le trio vous emporte dans de nombreux pays tels que la Suède, la Serbie, l’Argentine, le Brésil, l’Afghanistan, la Grèce, et bien d’autres. L’occasion de découvrir de nouvelles cultures à travers des arrangements de mélodies traditionnelles et créations musicales personnelles."