LIVE | Diab Quintet mêle avec subtilité musiques du monde, folk, jazz, classique et improvisation

' Le Diab Quintet est de retour avec un troisième opus. Toujours basé sur ses compositions, l’accordéoniste Jonathan De Neck a arrangé avec ses complices un répertoire éclectique, hypnotisant, intense. Voici le nouveau CD " Huracán ", un tourbillon mélodique où se mêlent le bleu profond des eaux calmes au rouge vif du feu qui les anime.

Le Diab Quintet est né il y a dix ans de l’envie d’une rencontre entre l’univers des cordes issues de la musique dite classique et celui, plus folk et musiques du monde, de l’accordéon diatonique et des percussions. Avec deux albums à leur actif, ‘Fourmilières’ en 2013 et ‘Seagull Tango’ en 2016, le Diab Quintet a gagné rapidement en maturité sur scène. Jonathan De Neck, dans le rôle de leader, offre des mélodies envoûtantes et des rythmes entraînants qui mélangent la musique folk, les musiques du monde, le jazz, la musique classique et l’improvisation. Ses compositions sont mises en valeur par des arrangements subtils qui permettent à chaque musicien de faire ressortir sa personnalité.'