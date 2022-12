Livakovic héroïque, le poteau de Marquinhos et les larmes des Brésiliens : revivez la séance de tirs au but entre le Brésil et la Croatie

Quel incroyable scénario ! Il aura fallu aller jusqu’aux tirs au but pour départager la Croatie et le Brésil en quarts de finale de la Coupe du monde 2022. Une séance qui a une nouvelle fois tourné en faveur des Croates (1-1, 4-2 aux tab), déjà vainqueurs du Japon au tour précédent au terme de ce même exercice.

Dominée et malmenée par la Seleçao, la Croatie a réussi à égaliser à trois minutes du terme pour forcer les tirs au but. Un exercice qui réussit particulièrement bien aux Vatreni. Les Croates ont d'ailleurs parfaitement entamé la séance avec Vlasic qui n’a pas tremblé devant Alisson… au contraire du jeune Rodrygo, qui a vu sa frappe détournée par un Livakovic héroïque durant toute la rencontre. Quatrième tireur brésilien, le malheureux Marquinhos a imité le Madrilène en plaçant cette fois le ballon sur le poteau. Un raté synonyme de qualification pour les joueurs croates, qui ont trompé Alisson à quatre reprises durant cette séance de tirs au but.

Avec quatre victoires en 4 séances, la Croatie s’offre un nouveau record en Coupe du monde. Selon Opta, aucune équipe n’en a disputé plus tout en affichant un ratio de 100% de réussite. Le prochain adversaire des Vatreni est prévenu…