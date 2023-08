Lituanie : Vilnius refuse l’asile à une célèbre opposante biélorusse, "menace pour la sécurité nationale"

La décision, prise par le département lituanien des migrations, s’appuie sur des évaluations des services de renseignement qui indiquent qu’Olga Karach représente une menace potentielle pour la sécurité nationale, selon elle. "J’ai reçu la décision à 8 heures du matin aujourd’hui", a déclaré Olga Karach à l’AFP. "Le département de la sécurité de l’État a déclaré que mes actions pouvaient constituer une menace pour la sécurité nationale de la Lituanie. C’est absurde". Le département des migrations et le département de la sécurité d’État ont refusé de commenter l’affaire. Toutefois, une éventuelle expulsion semble lointaine tant que le permis de séjour d’Olga Karach est encore valable. Olga Karach dirige l’ONG "Nach Dom" (Notre Maison), basée en Lituanie, qui fournit une aide humanitaire aux Biélorusses, tant en Lituanie qu’en Biélorussie, et y surveille la situation des droits de l’Homme. En 2021, le KGB biélorusse a qualifié Olga Karach de "terroriste" et, l’année dernière, le gouvernement de Minsk a classé l’organisation qu’elle dirige parmi les entités "extrémistes".