Littoral : environ 2500 volontaires ont nettoyé les plages belges et néerlandaises

Environ 2500 volontaires étaient présents dimanche sur les plages belges et néerlandaises pour ramasser les déchets qui les jonchent à l’occasion de la 13e édition de l’Eneco Clean Beach Cup, ont annoncé les organisateurs. Dix-neuf clubs de surf belges et six clubs néerlandais ont contribué à l’action. Au total, plus de 4 tonnes de déchets ont été récoltées sur 25 sites le long du littoral.