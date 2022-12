Little Simz : c’est un grand oui, merci pour "No Thank You"

10 titres et 50 trop petites minutes, voilà ce que nous offre l’anglaise Little Simz pour la fin d’année avec l’album "No Thank You". Un album que l’on peut facilement qualifier de pure, essentiel et vrai. L’artiste ne s’est pas encombrée de longues semaines de promo, simplement de la musique efficace annoncée seulement 5 jours avant sa sortie. Little Simz c’est du hip-hop qui vient caresser l’oreille avec ses teintes de neo-soul, de jazz et d’afrobeats pour enrober le flow typiquement anglais de la chanteuse.

Une chose est sûre, c’est que l’artiste prouve sur cet album qu’elle peut jongler avec de nombreux courants à la fois. On retrouve des morceaux très old-school tels que "Gorilla", des instru trap sur "No Merci" comme un magnifique ovni aux frontières de la pop avec des sonorités funk nommé "Who Even Cares". Le tout rythmé par des percussions toujours remarquables.