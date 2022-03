Little Milton, remarqué par Ike Turner pour le label Sun de Memphis, il rencontrera le succès plus tard chez Chess Records !

Dans le domaine qui nous intéresse, on connaît ce fameux surnom " little ". Pseudonyme ou simple sobriquet parfois peu élégant, " little " peut prendre plusieurs significations : petit, le dernier de la bande, le jeunot ou encore le gamin… Ainsi, on remarquera au passage, Little Eva, Little Richard, Little Walter, Little Anthony & The Imperials, ou encore Little Milton.

James Milton Campbell, Jr., né en septembre 1934 dans le Delta du Mississippi, est élevé par un fermier qui est aussi bluesman. Il apprend très vite la guitare, c’est T-Bone Walker qui l’inspire, et commence à jouer dans les bars. Repéré par Ike Turner, qui à l’époque, travaille comme recruteur (ou chasseur de talents) pour le label Sun de Memphis, il signe sur le label de Sam Phillips et enregistre quelques galettes sans trop de succès. Il signe ensuite, au milieu des années 50, sur un label de Saint-Louis, enregistre quelques disques, et devient également producteur pour Fontella Bass et Albert King. Sa carrière décolle enfin !