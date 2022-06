"Littérature", une nouvelle collection pour raconter les grands classiques aux enfants

David Ajamin est l’invité du Mug pour présenter la nouvelle collection "Littérature" des éditions "Quelle Histoire".

Roméo et Juliette, Frankestein, Le tour du monde en 80 jours, Le Comte de Monte-Christo : cette collection raconte les classiques de la littérature à hauteur d’enfants dans des petits formats souples et illustrés, accompagnés d’une version audio et accessibles via une application. Une façon ludique d’accompagner les 6-12 ans pour leur permettre d’accéder à ces grands classiques.

Les livres sont découpés en plusieurs parties : un résumé du récit original, une présentation des personnages principaux et de l’auteur, et des petits jeux.

"L’objectif des auteurs de "Quelle Histoire", explique David Ajamin, c’est de donner envie aux enfants de découvrir plus tard, quand ils seront plus grands, les œuvres originales."

Douze livres au total sont prévus pour "faire découvrir aux enfants différents domaines : le frisson, la romance, la science-fiction, l’aventure…" Cet été, quatre nouveaux ouvrages devront sortir : "Les quatre filles du Docteur March", "Le portrait de Dorian Gray", "La machine à remonter le temps" et "Notre-Dame de Paris".