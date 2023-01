Littérature : Une autre histoire des rats des villes

Olivier Thomas part d’un constat clair : l’homme n’a eu de cesse de chasser les animaux des villes. Seuls les rats et les pigeons ont résisté à cet exode forcé. " Au XIXe siècle, il faut imaginer une ville avec plein de troupeaux qui déambulent, nous explique Olivier Thomas. Ils sont tués et dépecés dans des abattoirs situés au centre-ville. Et évidemment ça crée un certain nombre de nuisances, notamment par les excréments mais aussi les déchets d’abattage. L’idée est de les sortir de la ville. On va donc mette en place des législations pour y parvenir. Cela concernera le bétail mais aussi les animaux de compagnie. C’est à ce moment-là qu’on invente la laisse pour domestiquer à la fois le chien, afin qu’il n’y en ait plus qui se baladent tout seuls, mais aussi pour domestiquer le maître, qui doit contrôler son chien. Il y a toute une logique de rendre la ville adaptée aux hommes, qu’elle soit construite par les hommes, pour les hommes. Mais ce que l’on va oublier, c’est qu’il y a des animaux sur lesquels vous aurez beau légiférer autant que vous voulez, ils s’en fichent. C’est le cas des oiseaux et des rats ".

Si les pigeons nous ennuient principalement par leur capacité à se transformer en bombardier en piqué larguant du guano, notre relation avec le rat est beaucoup plus basée sur la peur. Ce rongeur grouillant est lié à aux morsures, à la saleté et aux maladies, ce qui nous pousse souvent à le haïr… Une haine basée sur des nuisances bien réelles et d’autres plus fantasmées.