Littérature : "Quand la musique fait l’histoire" ou la puissance politique des notes

" En fait, c’est la géopolitique du sport qui m’a d’abord interpellée. C’est un véritable soft power. Le meilleur exemple est évidemment celui de la diplomatie du Ping-Pong. Dans les années 70, le rapprochement de la Chine et des Etats-Unis a commencé par l’organisation d’un match entre les équipes nationales de tennis de table de ces deux pays en Chine. Cela finira par aboutir à une rencontre entre le président Nixon et Mao, qui scelleront une alliance contre l’URSS. Cela m’a donné envie de vérifier si ce " Soft power " pouvait aussi s’appliquer à la musique classique. Je mets en avant dans ce livre des évènements politiques et historiques où la musique classique a joué ce même rôle clef sur la scène diplomatique ".

Dans les 250 pages de cet ouvrage, on trouve la trace de Beethoven qui s’oppose à Napoléon, de Louis XV et de l’opéra italien ou encore de la chute du mur de Berlin et du célèbre concert improvisé de Rostropovitch au pied du rideau de fer effondré. Mais c’est par un évènement beaucoup plus récent qu’Hélène Daccord aborde son livre : l’improbable voyage d’un orchestre philharmonique américain en Corée du Nord en 2008.