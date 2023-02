Littérature : Le conflit Sino-Américain pour la domination mondiale

"Les Chinois ont mis en place une dictature terrible qui se combine à un capitalisme de marché qui a permis un essor extraordinaire de l’économie chinoise. Mais les Occidentaux ont joué un rôle crucial dans cette évolution. L’imbécillité des Occidentaux a rendu tout cela possible, martèle brutalement Christian Saint-Etienne. Ils ont amené en Chine toutes les technologies développées par l’Occident pendant 200 ans au cours des révolutions industrielles et ont, en plus, investi des capitaux en masse. Leur idée était qu’on allait faire travailler ces Chinois pour 1 $ de l’heure. Et comme ils sont stupides, ils vont rester derrière leurs machines, ils vont produire les produits qu’on leur demande de produire et puis ils n’en sortiront pas. Mais la Chine, c’est 3000 ans d’histoire, c’est un très grand peuple. Et progressivement, ils ont été capables d’utiliser les machines, mais progressivement, ils ont aussi appris à les fabriquer. Et ils se sont fortement développés sur le plan économique ".