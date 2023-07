Littérature : "L’ours et le renard" ou la fin de quelques mythes sur la guerre en Ukraine

En cette époque de fake news et de réseaux sociaux omniprésents, il semble plus compliqué que jamais de prendre du recul sur un conflit toujours en cours. La pratique de l’histoire immédiate semble très compliquée. Pour y parvenir malgré tout, Jean Lopez et Michel Goya nous offrent un long dialogue basé sur un échange d’informations et d’analyses s’étendant sur plusieurs mois.

Ils ont évidemment pris certaines précautions pour ne pas se retrouver débordés par la quantité d’informations, exactes ou fausses. Mais aux yeux de l’historien Jean Lopez, ce n’était pas le principal obstacle. "La vraie difficulté, c’est que nous sommes des contemporains de l’événement. Nous n’avons pas une grande distance comme pour la Seconde Guerre mondiale. Cette guerre en Ukraine nous touche directement. Il faut donc mettre à distance ses biais personnels. Pour éviter cela, j’ai voulu écrire ce livre à deux voix. Michel Goya et moi venons d’horizons très différents. Un historien ancien militaire d’un côté, un historien et journalistes de l’autre. Chacun a ses opinions, chacun a ses inclinations personnelles. On cherchait une critique réciproque constante dans nos échanges. Ça nous a permis de ne pas pencher trop exclusivement d’un côté ou de l’autre. Il est évident que l’agresseur est la Russie. Mais il faut faire attention à ne pas verser dans un dénigrement systématique en opérant des rapprochements souvent intempestifs, comme on en a trop souvent entendu pendant longtemps dans les médias ".