Littérature : L’Afrique, le prochain califat ?

" Wagner n’apporte pas plus de réponses positives que les troupes françaises. De toute manière, ce n’est pas une structure de lutte anti jihadistes. Ce groupe de mercenaires a des effectifs encore moins importants que ceux de la France sur place. Et l’insurrection djihadiste dont on parle aujourd’hui, c’est plus de 15.000 hommes en armes sur un territoire géant et soutenus par des centaines de milliers de personnes. Donc, que ce soit hier Barkhane ou aujourd’hui Wagner, la réponse militaire, on la connaît à l’avance, elle ne fonctionnera pas. Mais la différence entre Wagner et Barkhane, c’est que Wagner ne dit pas qu’il va gagner la guerre contre les jihadistes. Il est là pour protéger les régimes en place. C’est le but principal. Et bien évidemment, au passage, il accède à des ressources locales, minières, pétrolières pour se faire payer directement sur place. Mais ce qui est important pour Wagner et la Russie, c’est de reprendre pied finalement sur le continent africain . L’URSS avait été un partenaire extrêmement important de la décolonisation africaine, puis tout cela a été suivi par un grand recul dans les années 80 et 90. Aujourd’hui, on a clairement le renouveau de la présence russe sur le continent, d’abord en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, et ensuite en République Centrafricaine, au Congo, au Mali ou au Burkina. "

Dans ce livre sur un possible califat africain, Luis Martinez parle peu des pays qui occupent habituellement les médias belges en Afrique : le Congo, le Rwanda et le Burundi. Mais lorsqu’on lui demande si cette zone pourrait un jour être menacée, à son tour, par une insurrection djihadiste, sa réponse est peu rassurante…