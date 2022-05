Littérature jeunesse : Se faire peur à tous les âges

C’est le grand jour pour Lance et ses copains, ils partent en voyage scolaire ! Mais rien ne se passe comme prévu… A quelques kilomètres de leur arrivée à Crater Lake, le camp où ils vont séjourner, une main ensanglantée s’écrase sur la vitre du bus… C’est celle d’un homme, il a débarqué de nulle part. Il porte un t-shirt à l’effigie du camp, mais surtout il est blessé, couvert de sang et le plus horrible ce sont ses yeux, écarlates, tuméfiées, ses paupières ont une couleur violette, presque noire. Le plus effrayant ce sont ses mots : "Faut remonter dans le bus, faire demi-tour, partir ! Si on reste ici, ils nous auront tous ! Tous !".

Que faire ? La raison voudrait que l’on parte. Mais ce n’est pas du tout ce que les professeurs de Lance vont choisir. Ils se rendent donc à destination. Plusieurs choses alertent Lance et ses copains, il fait chaud, extrêmement chaud et pourtant on leur donne de la soupe pour le repas et l’air conditionné ne fonctionne pas. Le personnel semble absent et une seule chaîne est diffusée à la TV, un documentaire sur les guêpes.

Le soir venu, certains des camarades de Lance sont étranges, comme zombifiés. Ils se dirigent vers le cratère, là où se trouve le lac, ils sont comme guidés par une volonté venue d’ailleurs. Le point commun entre toutes ces personnes, elles se sont endormies. Il ne faut surtout pas s’endormir et trouver une solution pour les libérer, de ce qui semble être une invasion d’Aliens…

Ce roman est à destination des enfants dès 9 ans, il se lit rapidement, car le lecteur est absorbé par l’histoire. Il fait penser à la collection " Chair de poule ", un mélange d’horreur et d’actions. On n’a pas le temps de s’ennuyer, dès les premières pages, l’action commence par l’arrivée de cette personne couverte de sang.

Au fil des pages, on se demande comment tout cela va se terminer et surtout si les élèves vont s’en sortir ainsi que l’espèce humaine, car l’avenir du monde semble se jouer entre leurs mains ! Clairement, les adultes ne sont d’aucune utilité, d’ailleurs, ils foncent droit dans la gueule du loup. Jennifer Killick, l’autrice, nous fait rire, frissonner, mais aborde aussi des sujets comme la maladie, l’égalité filles – garçons, les survivalistes. Ce qui est certain dans ce livre, c’est que les valeurs les plus importantes sont l’amitié et l’entraide.