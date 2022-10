Littérature Jeunesse : du neuf pour l'illustratrice Valentine Laffitte

Et du temps, Valentine en a besoin pour créer tant sa technique est singulière et demande une patiente a toute épreuve. En effet, après avoir créé sa base de couleurs, l’artiste découpe, empile et rassemble des centaines de bout de papiers afin d’obtenir une scène tout en volume. Cette méthode offre à ses parutions plusieurs couches de lecture et donne l’impression que ses personnages vont sortir des pages.