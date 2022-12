Littérature et BD : Je t’aime, moi non plus ! (2/2)

Et pour terminer, une perle : Shibumi, de Trevanian, adapté par Pat Perna (scénario) et Jean-Baptiste Hostache (dessin), aux Arènes BD. Le roman est une sorte de thriller métaphysique ou philosophique cependant parcouru de traits d’humour. Pas forcément facile à adapter.

Très politique, cette histoire implique une sorte d’agence suprême, la Mother Company, qui est au-dessus de la CIA et de tous les autres services. Elle est confrontée à un homme que la légende décrit comme insaisissable et presque invincible, élevé par un maître de go, Nicholaï Hel, le mercenaire capable de tuer n’importe qui à mains nues.

L’adaptation est parfaite, tant dans son rythme que dans ses choix narratifs, on regrettera juste que le dessin, pourtant très agréable, louche vraiment très fort du côté du Quai d’Orsay de Christophe Blain. Les dialogues sont fabuleux. C’est très dense, il faut du temps pour lire ce gros roman graphique de bout en bout. Et étrangement, ce n’est pas l’action qui l’emporte, mais le mystère autour des personnages, le jeu de stratégie entre les deux forces en présence et la critique de l’Amérique que l’auteur n’a jamais cachée. Un auteur sur lequel vous en apprendrez plus en fin de livre et qui est un roman à lui tout seul…