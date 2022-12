Littérature et BD : Je t’aime, moi non plus ! (1/2)

Passer l’hiver, de Kateri Lemmens et Romain Renard, aux Impressions Nouvelles, est une création à quatre mains, et non un texte original illustré a posteriori. La poétesse québécoise et le dessinateur bruxellois ont travaillé ensemble sur une première version de ce livre, parue il y a un peu plus d’un an au Québec. Les illustrations ont été amplifiées pour cette nouvelle présentation parue aux Impressions Nouvelles.

La poésie de Kateri Lemmens est sonore, âpre, presque rugueuse, tellurique. Elle convoque sexe et mort, ce qui en fait le lointain écho des Fleurs du Mal. Quant aux illustrations vaporeuses, parfois abstraites, de Romain Renard, elles montrent le visible et l’invisible, cherchent à restituer l’âme de la forêt, le mystère des ciels d’hiver et se perdent dans une brume troublante qui déclenche le voyage imaginaire plus qu’il ne l’enferme.