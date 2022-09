Lithothérapie : le mythe du pouvoir des pierres naturelles brisé par la Science

Affirmer qu’une pierre peut soigner, c’est pour moi du charlatanisme

Sur internet, d’innombrables sites n’hésitent pas de vanter les bienfaits physiques et psychiques des pierres naturelles. En fonction de leur taille, de leur couleur, de leur nature, voire de leur origine, certains prétendent qu’elles auraient un " pouvoir " de guérison. L’œil-de-tigre pour soigner les articulations (genoux, fractures, arthrose, …), l’améthyste contre les comportements addictifs tels que le tabagisme et l’alcoolisme, le quartz rose pour surmonter les crises et gérer ses émotions, la pierre de lune pour renforcer la fertilité, etc. Les promesses sont aussi nombreuses que farfelues. Face à ces pseudo-effets thérapeutiques, Steve Bonneville ne mâche pas ses mots tout en rappelant les dangers de certaines pratiques et de certaines pierres : " Affirmer qu’une pierre peut soigner, c’est pour moi du charlatanisme ! Certaines pratiques me paraissent préoccupantes. Par exemple, l’utilisation de ce qu’on appelle la macération. C’est-à-dire qu’on laisse infuser une roche dans de l’eau, et on ingère cette eau. Cela peut présenter certains risques. Il y a des roches qui ne sont pas bonnes à être dissoutes dans l’eau et à boire. On peut donner l’exemple de la zincite qui est un oxyde de zinc (utilisé dans des crèmes de beauté). Cela a des effets toxicologiques délétères si on le macère pour l’ingérer. De plus, Certaines roches ne sont pas à mettre en contact avec la peau. Des roches qui contiennent certains éléments comme l’arsenic par exemple. Ce n’est pas absolument impossible. "