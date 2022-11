Lithium &Cie: le temps de la mine est (re)venu

En rentrant du travail, ils sifflotent comme s’ils avaient passé la journée à la plage. Ils ont la bouille réjouie comme si on sortait d’une mine comme on sort d’un transat. Mais la mine des sept nains ne ressemble pas à celle de nos mémoires ou des reportages: ces images de tunnels salissants et dangereux peuplés de forçats de travail. Ou bien de carrières où les oiseaux de Blanche-Neige ne trouveraient plus une branche.

Qui, en Europe aujourd’hui, a envie de voir une mine (r)ouvrir dans son coin? Et qui voudrait y descendre?

Pourtant la "transition verte" est vorace. Les éoliennes, les panneaux solaires et les batteries de véhicules électriques grignotent des quantités exponentielles de métaux rares. Où les extraire? En Belgique? Au Congo? Sous l’océan? Avec quels impacts sociaux et environnementaux? Faut-il salir pour développer nos technologies "propres"?

Cet épisode d'"Après nous, les mouches?" a puisé des réponses, sonores, dans un auditoire, un labo ou la verdure. Et elles sont parfois blanches lithium, parfois noires charbon et souvent entre les deux.

"Après nous, les mouches?" est un podcast de reportages sonores sur l’environnement, sur Auvio et vos plateformes podcast habituelles. Mais c’est aussi une curieuse expression, en Belgique: celui qui dit "après moi, les mouches!" dit, en gros, qu’il se fiche de ce qui viendra après lui, des suivants. Ce podcast va précisément écouter les "suivants", les jeunes Européens qui héritent de cette terre, notre cocon qui prend l’eau.

Habillage: Miossec, "Après nous les mouches"

Avec Dominique Rosengarten, Eric Pirard (ULiège), Céline Taymans et Tasnim Patel (Institut des sciences naturelles).

