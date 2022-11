Listen Festival : les premiers noms de l’édition 2023

La recette du festival, perfectionnée au fil des différentes éditions, continue sur sa lancée en travaillant avec les curateur.ice.s et les lieux les plus passionnant.e.s. Une fois de plus, Listen explore la richesse et la diversité musicale bruxelloise. Les premier.e.s curateur.ice.s de cette édition sont Slagwerk, He4rtbroken, Fuse, Crevette Records, Alia & Maloca Records, The Way You Move, Under My Garage et Spek and Gay Haze.