Listen Festival : les lives et DJ sets à ne pas manquer ce week-end

Le Bruxellois sera à domicile ce samedi pour une soirée qui s’annonce déjà historique. En partenariat avec Le Hangar, le Listen Festival a réalisé son souhait d’organiser une rave dans le mythique hall de la Gare du Nord de Bruxelles, fraîchement rénové et dont le design est signé Victor Horta. Dans cette configuration, Kappen, qu’on a déjà eu l’occasion d’écouter sur Jam, se produira aux côtés de Lola Haro et Job Jobse. Né à Kinshasa, Kappen a grandi avec des influences funk, jazz et africaines avant de découvrir le hip-hop et la musique électronique à travers sa passion pour le skate. Il est désormais connu pour son humilité, son attention envers les jeunes talents et amour pour les bonnes vibrations.