Listen Festival : les coups de cœur de la rédaction

Récemment signée sur le prestigieux label Ninja Tune, Anz fait partie de l’avenir des musiques électroniques mancuniennes. Depuis 2017, elle explore les genres dans ses productions, n’hésitant pas à mêler electro, UK Garage et Jungle dans ses morceaux. Révélée en 2020 grâce à son EP Loos in Twos (NRG) sorti sur Hessle Audio, la Britannique ne s’est plus arrêtée depuis, enchaînant quelques belles résidences et créant son label OTMI début 2021. En automne dernier, elle a dévoilé All Hours, son quatrième EP, sonnant comme une véritable hymne aux clubs.