Listen Festival : les concerts et DJ sets immanquables

À l’instar du vendredi, le samedi s’annonce lui aussi bien chargé en événements. Tsar B et Shoko Igarashi ouvriront la journée du côté de l’Ancienne Belgique avant que les choses ne se corsent. Impossible de ne pas pointer du doigt la soirée exclusive à la gare centrale, malheureusement sold out, qui réunira Palms Trax, Lefto et Zouzibabe. Mais comme la veille, ce n’est pas le choix qui manque. Pour les envieux de sonorités afro, d’amapiano, de dancehall et autres, direction la soirée Mo Mamba à Congrès, où la DJ Blck Mamba invite Bona Léa, Caianda, Ninette ou encore la sud-africaine Charisse C. Le Fuse et le C12 tourneront à plein régime avec des noms comme SNTS, Cabasa, Phara ou Mankiyan pour le premier et Rey Colino B2B Isabella, Catalina, Objekt ou Shlagga pour le second. Mais l’événement du samedi soir se situera du côté de Buda Bxl où les collectifs Spek et Gay Haze invitent, main dans la main, des noms d’exception que sont Octo Octa, Alex Kassian, Roi Perez, Melissa Juice, Fais Le Beau, Dee Diggs et bien d’autres pour une rave de 27h démarrant le samedi à 23h pour se terminer le lundi vers 2h du matin.

Pour toutes les informations complémentaires, les tickets et le line up complet, rendez-vous sur : listenfestival.be