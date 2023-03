Listen Festival : la Gare Centrale de Bruxelles transformée en night-club

Comme chaque année, le Listen Festival construit de nouveaux ponts. Et cette édition 2023 n’échappera pas à la règle. Du 29 mars au 2 avril, le festival investira 15 lieux bruxellois avec 21 événements répartis dont une soirée avec le DJ Palms Trax… à la Gare Centrale de Bruxelles.

Toujours à la recherche d’une programmation audacieuse et iconique, le festival bruxellois de musique principalement électronique s’apprête à tisser des nouveaux liens entre la ville et son public. Des endroits tels que Flagey, Ancienne Belgique, Botanique, L’imprimerie, le Beursschouwburg Reset et Pilar accueilleront de nombreux artistes. Avec une programmation éclectique agrémentée de nombreuses conférences et talks sur la vie nocturne, la sécurité et le respect durant les soirées, le Listen affiche toute son ambition.

Des artistes lives comme le groupe jazz-funk Commander Spoon, l’artiste électro-baroque Tsar B, mais également des DJ belges et internationaux avec DjRUM, Lefto, Black Mamba ou encore Le Motel. On les retrouvera notamment dans la pénombre du Buda, C12, Fuse, ou encore du VK. Sans oublier l’association entre le Listen et le Botanique pour un concert unique au cœur de la cathédrale de Laeken avec Marina Herlop et Malibu.