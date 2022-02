Listen Festival 2022 : Un signal fort contre les violences de genres et sexuelles

À l’annonce de la réouverture du monde de la nuit, et quatre mois après le mouvement #balancetonbar qui dénonçait les violences de genres et sexuelles ainsi que les soumissions chimiques, nombreuses sont les personnes qui se demandent ce qui sera mis en place pour assurer un cadre festif sain et sûr. Pour tâcher d’obtenir des pistes de solutions et de réflexion, le Listen Festival lance Night Signals. Le programme Night Signals est une partie intégrante du festival qui se tiendra sur les quatre jours et se déroulera à iMal, le centre d’art des cultures numériques à Molenbeek.

En tant qu’acteur majeur de la culture nocturne bruxelloise, le festival souhaite offrir une plateforme pour réfléchir à ces sujets, mais aussi mettre en lumière les initiatives actuelles et en proposer de nouvelles. L’objectif principal étant de permettre aux jeunes de s’outiller collectivement dans un monde en changement perpétuel. Grâce à des conférences, des tables rondes, des témoignages et des micros ouverts, cette plateforme permettra de questionner et améliorer l’avenir de la vie nocturne ainsi que de l’industrie musicale pour les années à venir.

Night Signals sera donc l’occasion de réfléchir à la culture festive à travers des échanges sur diverses thématiques telles que les politiques de réduction des risques, les protocoles anti-harcèlement dans le milieu de la fête, les droits d’auteur et l’économie de l’industrie musicale. Parce que réfléchir à la vie festive via le prisme des notions d’héritage de la vie nocturne, d’archives, d’histoire orale, de mémoire collective est nécessaire, s’interroger sur la manière dont se souvenir du passé est tout aussi primordial pour mieux imaginer la nuit de demain.