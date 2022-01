Listen ! festival 2022 : line up complet et nouveaux lieux pour un évènement plus que prometteur

L’affiche sera faite de partenariats avec divers collectifs et institutions de la musique chez nous. Ce qui donne diverses programmations aux couleurs musicales bien variées, tout cet éclectisme fait plaisir à voir.

On peut épingler des dates comme celle de Flagey en ouverture le 30 mars qui se fera avec Altin Gün et la perle musicale et dansante Reinel Bakole.

Dans le reste des "hosts" on peut notamment citer Alia x Le Motel, le 2 avril aux C11&C12, Under My Garage au même endroit la veille ou encore Lefto associé au collectif bruxellois Frontal du côté du Buda BXL qui s’occuperont de vos oreilles curieuses.

La techno de la Belge Karla Böhm retentira aussi au Listen.