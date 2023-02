Lissage à la kératine : le meilleur moyen de lisser ses cheveux sans les abîmer ?

Le lissage à la kératine a le vent en poupe depuis quelques années. Loin du défrisage, ce soin promet de lisser les cheveux et de leur apporter de la brillance sans agresser nos longueurs. Mais est-ce vraiment efficace ? On vous dit tout sur cette tendance capillaire avec Emilie Van de Poel, chroniqueuse beauté dans "La Grande Forme" et journaliste pour le Flair Magazine.

Le lissage à la kératine, c’est quoi ?

Le lissage à la kératine est un traitement de lissage semi-permanent qui permet de lisser et apporter de la brillance aux cheveux. Bien qu’il porte le nom de lissage à la kératine, ce traitement n’utilise toutefois pas de kératine (qui est une protéine naturellement présente dans les cheveux, la peau et les ongles) mais une solution contenant un dérivé du formaldéhyde ou de l’acide glyoxylique. Les résultats peuvent durer jusqu’à six mois et le prix d’un tel traitement en salon s’élève en moyenne à 200 euros, en fonction de la longueur et de la masse à lisser.