Lisez-vous le belge ? Un mois pour découvrir la littérature de notre pays

Animations et rencontres

La campagne "Lisez-vous le belge ?" propose aussi un large programme d’animations en milieu scolaire ainsi que des expositions. Bref, une vraie mise en lumière d’un secteur trop peu connu et pourtant foisonnant de découvertes et de perles littéraires.

"Il y aura des rencontres avec Carl Norac, Eva Kavian et d’autres, des cafés littéraires, des séances de dédicaces, des ateliers, des expositions comme celle de l’univers d’Ernest et Célestin, ou de Gabrielle Vincent, à Rixensart. Et des textes et illustrations inédites commandées à Lisette Lombé, Valfret, Morgane Eeman, Alain Munoz, et bien d’autres choses encore en poésie, en romans et nouvelles, en livres jeunesse" détaille Philippe Goffe.