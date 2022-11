"Lisez-vous le belge" : Simon Casterman met en lumière la littérature belge

Dans le cadre de la campagne Lisez-vous le belge ayant lieu durant le mois de novembre, Anne-Sophie Bruyndonckx reçoit Simon Casterman, directeur délégué des éditions Casterman.

Interrogé sur l’état du marché du livre, Simon Casterman évoque un bilan positif de sortie de confinement et de réouverture des librairies en 2020 et 2021. La situation est en revanche plus compliquée en 2022 avec notamment la baisse du pouvoir d’achat ainsi que la crise du prix et de la disponibilité du papier.

Il témoigne malgré tout d’une forte progression de la bande dessinée, ayant profité de l’après-crise du coronavirus. Il insiste aussi sur le gain de popularité du manga qu’il décrit comme une véritable explosion.

Prenant la parole en tant que président de l’association des éditeurs, Simon Casterman ne nie pas la difficulté pour les plus petits éditeurs et auteurs belges d’émerger face aux mastodontes que représentent les maisons d’éditions françaises. Être présent sur le marché français reste selon lui une nécessité. C’est là qu’intervient la campagne Lisez-vous le belge, agissant pour plus de reconnaissance des plus petits auteurs et éditeurs belges. Il évoque aussi la situation des auteurs dans la "chaîne du livre", impliquant le libraire, le diffuseur et l’éditeur, divisant ainsi fortement les droits d’auteur perçus.

Simon Casterman souligne aussi l’avantage des concours littéraires, permettant d’avoir une meilleure visibilité et parfois déclencher un succès.

Dans le cadre de ce mois dédié à la littérature belge francophone, la Fédération Wallonie-Bruxelles remettra différents prix le 21 novembre au Théâtre de Namur.