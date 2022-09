Lisette Model, rétrospective au Musée de la Photo à Charleroi

Le Musée de la Photographie à Charleroi consacre son exposition phare à la photographe américaine Lisette Model, née à Vienne en 1901 et décédée à New York en 1983. Elle quitte l’Europe en 1938 quand le fascisme progresse sur le continent et s’installe aux Etats-Unis. Elle est rapidement introduite dans les milieux d’avant-garde par le photographe et graphiste Alexey Brodovitch, directeur artistique du magazine Harper’s Bazaar. En 1941, elle devient membre de la New York Photo League, un groupement de photographes qui documentent les conditions sociales des travailleurs et la réalité économique américaine. En 1943, elle rencontre Edward Steichen, directeur du Centre de la photographie du MoMA.