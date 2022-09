Lisette Model et autres nouvelles expos au Musée de la Photographie

À découvrir également à cette période : " Sébastien Cuvelier. Paradise City " Le photographe s’attache au pays mythique qu’est l’Iran. Dans les années 1970, l’oncle de Sébastien Cuvelier est parti explorer ces contrées, tenant un journal de son périple. Inspiré par ce manuscrit, l’artiste y est retourné à plusieurs reprises pour construire sa propre image du pays.

" Ivan Alechine. Mexico solo " Que ce soit par l’écriture, la poésie ou ici la photographie, c’est le travail d’ethnologue qui anime Ivan Alechine. S’ajoute à cela un regard de plasticien et un intérêt pour les matières et les textures que l’on reconnaît dans l’aspect tactile de certaines photographies. Loin des clichés touristiques, l’exposition Mexico solo – qui comprend 40 photographies en noir et blanc – est celle d’un Mexique qui oscille entre croyances et modernité.

" Joris Degas. En attendant Saïgon " Un travail photographique portant sur la mémoire collective, la transmission et la perte de l’héritage culturel au sein des familles d’immigrés.

" Annabelle Amoros. Area 51, Nevada, USA " Ce court métrage explore les alentours de la zone 51 aux États-Unis, dans le désert du Nevada. Cette zone militaire est lourdement gardée, protégée et surveillée par l’armée américaine. Personne ne peut y accéder, pas même les avions ou les satellites, qui ont interdiction de la survoler. (Produit par Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains)