Lisette Lombé : le verbe lui donne de la force !

On a l'impression qu'elle a eu plusieurs vies tant Lisette Lombé est sur tous les fronts. Suite à un burnout en 2015, elle décide de quitter son métier de prof de français. Elle s'éloigne de l'enseignement mais certainement pas du français dont elle continue à explorer les singularités à travers le slam et la poésie. Grâce au pouvoir des mots, elle reprend confiance en ses capacités et gagne en légitimité.

Selon moi, cette liberté au sein de la langue, ça se transfère un peu dans nos vies. Il y a quelque chose de transversal. Quand je capte que j’ai une singularité dans ma voix, quand j’assume mes mots, quand je laisse part à la partie la plus créative de mon être, dans mon quotidien, ça me donne une autre vision du monde et de sa complexité. Le verbe, ça donne de la force aussi.

C'est grâce à cette force qu'elle fonde l'association L-SLAM, un collectif de poétesses, multiculturel et intergénérationnel qui organise des ateliers et des podiums de slam essentiellement à destination des femmes. A travers cette association, elle va à la rencontre de femmes victimes de racisme, de violences, d'inceste ou en situation précaire et les accompagne à mettre des mots sur leurs émotions et leurs engagements afin qu'elles soient mieux entendues. Parallèlement à ce travail social qu'elle le mène en Belgique mais aussi un peu partout dans le monde, elle publie six recueils de poésie où elle aborde les thèmes du racisme, de l'identité, du féminisme et de la marginalisation dans la société contemporaine.