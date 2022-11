Lisa Stansfield, star des années 90 !

Elle lance alors sa propre carrière avec le titre " All Around the World " qui se classe n°1 au Royaume-Uni et n°3 aux États-Unis. Tout s’enchaîne ensuite très vite. Paru en novembre 1989, le disque génère pas moins de 5 singles à succès, dont le fameux " All Around the World ", mais aussi " This Is the Right Time ", " Live Together ", " What Did I Do to You ? " et " You Can’t Deny It ". Ces titres ont tous conservé une redoutable efficacité.

La chanteuse continue sa collaboration avec ses anciens partenaires de Blue Zone, sur les albums suivants " Real Love " paru 1991, avec entre autres le hit " Change " et " So Natural " paru 1993.